الفريق اليحيى يتحدث عن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

يتحدث معالي الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام الجوازات، الأسبوع المقبل، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

خدمات ضيوف الرحمن

ويناقش الفريق اليحيى خلال المؤتمر، “كيفية تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن” وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 من الساعة 11:15 ص إلى 11:25 ص”.

ويمكن التسجيل وحضور المؤتمر، من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.