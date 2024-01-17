حساب المواطن : إرفاق المستندات في 5 خطوات صيام البشرة ترند جديد للعناية بالوجه الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار متوقعة على 7 مناطق الفريق اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات منفذي سلوى وجسر الملك فهد صندوق الاستثمارات العامة يقود مشاريع ضخمة بصناعة أشباه الموصلات والفضاء فوز ترامب الساحق بولاية آيوا يمهد له الطريق للبيت الأبيض المدني يحذر من أمطار الـ 4 أيام: ابقوا في أماكن آمنة طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الهواتف تتجسس على حياتنا بشكل يومي مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم
وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل بجوازات منفذي سلوى وجسر الملك فهد الحدوديين، ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس آسيا 2023م المقامة في دولة قطر.
وشملت الجولة الاطلاع على صالات الجوازات، التي تم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية لخدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
📹| مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بجوازات منفذي سلوى وجسر الملك فهد الحدوديين.#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/dIUBFRDbaM
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 16, 2024