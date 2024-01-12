زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان الموارد البشرية: تأخير صرف الأجور مخالفة تستوجب البلاغ رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023 The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو حساب المواطن يرد على سبب نقص الدفعة هذا الشهر لقطات لمشاركة الجوازات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الفزعة السعودية تنفذ متسابقي رالي دكار من الانسحاب السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين أسعار النفط تقفز مع غارات البحر الأحمر
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، فزعة مجموعة من الشباب لإنقاذ متسابقي رالي دكار من الأعطال والانسحاب من المنافسة.
وأظهر الفيديو، مساعدة الشباب المتسابقين التي تتعلق مركباتهم في الرمال بسبب الأحجار أو حدوث عطل، حتى تتكلل العملية بالنجاح.
وكان سائق الراليات يزيد الراجحي، تعرض أمس إلى حادث انقلاب سيارته خلال مسابقات رالي داكار 2024 المقامة للمرة الخامسة في السعودية، ما أدى إلى انسحابه من الرالي.
وكشف الراجحي تفاصيل الحادث الذي تعرض له في الكيلو 51 من المرحلة السادسة من المسابقة في الربع الخالي.
وقال الراجحي، إنه اصطدم بقطعة صخرية خلال السباق، ما أدى إلى كسر المساعد وانقلاب السيارة، حيث هبطت بزاوية وانقلبت.
وأضاف: “الحمد لله على السلامة، قدر الله وما شاء فعل”.
"الفزعة" #السعودية تنقذ متسابقي #رالي_دكار من الأعطال والانسحاب من المنافسة pic.twitter.com/1I048uQdWM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 11, 2024