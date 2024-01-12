الفزعة السعودية تنفذ متسابقي رالي دكار من الانسحاب

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، فزعة مجموعة من الشباب لإنقاذ متسابقي رالي دكار من الأعطال والانسحاب من المنافسة.

فزعة سعودية

وأظهر الفيديو، مساعدة الشباب المتسابقين التي تتعلق مركباتهم في الرمال بسبب الأحجار أو حدوث عطل، حتى تتكلل العملية بالنجاح.

انقلاب سيارة الراجحي

وكان سائق الراليات يزيد الراجحي، تعرض أمس إلى حادث انقلاب سيارته خلال مسابقات رالي داكار 2024 المقامة للمرة الخامسة في السعودية، ما أدى إلى انسحابه من الرالي.

وكشف الراجحي تفاصيل الحادث الذي تعرض له في الكيلو 51 من المرحلة السادسة من المسابقة في الربع الخالي.

وقال الراجحي، إنه اصطدم بقطعة صخرية خلال السباق، ما أدى إلى كسر المساعد وانقلاب السيارة، حيث هبطت بزاوية وانقلبت.

وأضاف: “الحمد لله على السلامة، قدر الله وما شاء فعل”.