الفنان الأمريكي أدريان برودي يتبرَّع بالمزاد الخيري في فورمولا E الدرعية لجمعية سعودية كبرى تُعنى بخدمة ذوي التوحد

الفنان الأمريكي أدريان برودي يتبرَّع بالمزاد الخيري في فورمولا E الدرعية لجمعية سعودية تُعنى بخدمة ذوي التوحد مدني الدمام يخمد حريقًا في أحد المباني ويخلي ساكنيه ماذا قال اتحاد القدم الآسيوي عن عبدالله الخيبري وطلال حاجي ؟ تامر عاشور وأنغام يشعلان حفل الرياض في “حوار غنائي” السعودية ترحب بقرار العدل الدوليّة وتؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول ! القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر في حائل إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر
أقامت جمعية أسر التوحد المزاد الخيري بالشراكة مع فورمولا E، والذي تضمن عرض مجوهرات وسيارات وأحصنة وأعمالًا فنية، والتي يعود ريعها كاملًا للجمعية.
وفي لفتةٍ إنسانية ملفتة تبرَّع الفنان الأمريكي الشهير أدريان برودي بـ 275.000 دولار عبر شرائه لـ لوحة فنية ضمن الأعمال التي عُرضت في المزاد.
وذكر سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: “نهدف من خلال تنظيم هذه المزادات الخيرية تحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة لذوي التوحد في المملكة عبر أنموذجٍ خيريٍ مبتكر وذلك بمشاركة وإلهامٍ إنساني من كافة أفراد المجتمع باختلاف مجالاتهم”.
وشهد المزاد الخيري حضور أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء وعددٍ من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال.
يُذكر بأن جمعية أسر التوحد شريك إستراتيجي في الحدث العالمي فورمولا E الدرعية.