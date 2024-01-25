الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تهنئة الأخضر، بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة.

الفيصل يبارك للمنتخب السعودي

وكتب الفيصل، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قبل قليل: “مبروك لصقورنا تأكيد صدارة المجموعة.. ثقتنا بكم كبيرة في القادم يا أبطال.. جمهورنا الوفي.. شكرًا لكم”.

وانتهت، قبل قليل، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد تايلاند التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة السادسة، فيما صعد منتخب تايلاند الأول لكرة القدم كوصيف برصيد 5 نقاط.

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

وضرب الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.