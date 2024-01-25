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الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم Icon موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16 Icon حريق محدود بأحد المصانع في الجبيل الصناعية Icon التعادل يحسم مباراة عمان وقرغيزستان Icon المناطق الجبلية أفضل للكشتة حال هبات الرياح الشديدة Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح ضمن الأفضل بالعالم Icon روبوت مبتكر لتنظيف الشواطئ بوجهة البحر الأحمر Icon المنتخب السعودي يتعادل مع تايلاند ويحسم الصدارة Icon روتانا تخطط لافتتاح 8 فنادق جديدة في السعودية Icon

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بعد التأهل بصدارة المجموعة

الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥١ مساءً
الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم
المواطن - فريق التحرير

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حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تهنئة الأخضر، بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة.

الفيصل يبارك للمنتخب السعودي

وكتب الفيصل، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قبل قليل: “مبروك لصقورنا تأكيد صدارة المجموعة.. ثقتنا بكم كبيرة في القادم يا أبطال.. جمهورنا الوفي.. شكرًا لكم”.

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الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا

الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وانتهت، قبل قليل، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد تايلاند التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة السادسة، فيما صعد منتخب تايلاند الأول لكرة القدم كوصيف برصيد 5 نقاط.

السعودية ضد تايلاند
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

وضرب الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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