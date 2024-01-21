الفيصل للاعبي الأخضر: خطوة للأمام والقادم أجمل

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للاعبي الأخضر، بعد حسم التأهل رسميًّا إلى منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

الفيصل يهنئ الأخضر

وقال الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “اللهم لك الحمد.. ألف مبروك فوز صقورنا الخضر، وتأهلهم لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.. خطوة أخرى للأمام، والقادم أجمل بإذن الله يا أبطال”.

وانتهت مباراة السعودية ضد قرغيزستان التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى الدور التالي.

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، وبفارق نقطتين عن تايلاند الوصيف، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

التأهل مبكرًا للمرة الثانية

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها الأخضر إلى الدور التالي من الجولة الثانية خلال مشاركاته الـ11 في بطولة كأس آسيا، بعد نسخة 2019 التي أُقيمت في الإمارات، عندما صعد في المركز الثاني.