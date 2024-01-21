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بعد تجاوز قرغيزستان والتأهل لدور الـ16

الفيصل للاعبي الأخضر: خطوة للأمام والقادم أجمل

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٠ مساءً
الفيصل للاعبي الأخضر: خطوة للأمام والقادم أجمل
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للاعبي الأخضر، بعد حسم التأهل رسميًّا إلى منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

الفيصل يهنئ الأخضر

وقال الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “اللهم لك الحمد.. ألف مبروك فوز صقورنا الخضر، وتأهلهم لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.. خطوة أخرى للأمام، والقادم أجمل بإذن الله يا أبطال”.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @afcasiancup_ar

وانتهت مباراة السعودية ضد قرغيزستان التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى الدور التالي.

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، وبفارق نقطتين عن تايلاند الوصيف، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

التأهل مبكرًا للمرة الثانية

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها الأخضر إلى الدور التالي من الجولة الثانية خلال مشاركاته الـ11 في بطولة كأس آسيا، بعد نسخة 2019 التي أُقيمت في الإمارات، عندما صعد في المركز الثاني.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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