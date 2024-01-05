القبض على شخص لقيادته بتهور وصدم مركبات ومحاولة دهس في الرياض

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أعلن مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.
وأفاد الأمن العام عبر منصة إكس، بأنه جرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | مرور منطقة الرياض يقبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع. pic.twitter.com/U89aSiLeve
— الأمن العام (@security_gov) January 5, 2024