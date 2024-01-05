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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على شخص لقيادته بتهور وصدم مركبات ومحاولة دهس في الرياض

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٥ مساءً
القبض على شخص لقيادته بتهور وصدم مركبات ومحاولة دهس في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.

وأفاد الأمن العام عبر منصة إكس، بأنه جرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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