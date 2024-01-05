وجهة كريم بنزيما المقبلة في حال غادر الاتحاد السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص القبض على قائد مركبة دهس شخصين وهرب من الموقع في الرياض الأرصاد: إنذار أحمر على مكة المكرمة حتى الـ 11 مساءً كاسيت 90.. موسم الرياض يحيي ذكريات الماضي ياسين بونو يُحفز الجماهير لدعم المغرب مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كانسيلو ضبط شخص لترويجه الشبو والحشيش في الطائف وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار
أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث مروري بينهما، والهروب من الموقع.
وبحسب المرور، على حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتج عن الحادث وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وجرى إيقافه وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.