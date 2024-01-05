القبض على قائد مركبة دهس شخصين وهرب من الموقع في الرياض

أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث مروري بينهما، والهروب من الموقع.

وفاة وإصابة

وبحسب المرور، على حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتج عن الحادث وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وجرى إيقافه وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.