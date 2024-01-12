القبض على مروج الحشيش في الشمالية

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر.
ووفق بيان رسمي، فقد جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الجهات الآتية: