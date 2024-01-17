القبض على مقيمة تروج الحشيش في الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمة من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض لترويجها (5.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

أرقام البلاغات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.