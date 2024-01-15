وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية منتخب الأردن يُمطر شباك ماليزيا برباعية تصريحات مانشيني أغضبته .. سلمان الفرج: أطالب اتحاد القدم بالتحقيق ولا أقبل أن تُمس وطنيتي القبض على مقيم اعتدى على آخر بسبب موقف مركبة بالرياض حريق في مستودعات بحي الفيصلية التعادل يحسم مباراة الكاميرون ضد غينيا صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم نواف العقيدي: ما قاله مانشيني عني غير صحيح وكشف الحقيقة بعد كأس آسيا قبل مواجهة الغد .. تاريخ مواجهات السعودية وعمان سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لاعتدائه بالضرب على مقيم آخر.
وذكر الأمن العام عبر منصة إكس، أن دوريات الأمن قبضت على المقيم بعد اعتدائه بالضرب على مقيم آخر يحمل الجنسية المصرية بسبب خلاف بينهما على موقف مركبة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.