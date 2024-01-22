رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة للإسكان فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني القبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي بالمهد مانشيني: راضٍ عن الأداء وحققنًا فوزًا مستحقًّا المنتخب السعودي يواصل عادته في كأس آسيا تحدي التطبيقات القرآنية يختتم التسجيل بمشاركة 2000 مسجل من 42 دولة محمد كنو يخطف نجومية مباراة السعودية وقرغيزستان هاكثون بجامعة الفيصل بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة إيلون ماسك يجمع نصف مليار دولار لصالح شركته للذكاء الاصطناعي
أعلنت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة القبض على مواطن؛ لإتلافه جهازي رصد آلي، وذلك بإسقاطهما عمدًا.
وأكد الأمن العام عبر منصة إكس، أنه تم إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
🎥 | شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة تضبط شخصًا لإتلافه جهازي رصد آلي pic.twitter.com/5fXxcLnyHq
— الأمن العام (@security_gov) January 21, 2024