القبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي بالمهد

أعلنت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة القبض على مواطن؛ لإتلافه جهازي رصد آلي، وذلك بإسقاطهما عمدًا.

إحالة إلى النيابة

وأكد الأمن العام عبر منصة إكس، أنه تم إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.