القبض على مواطن بجازان لترويجه 59 كيلوجرامًا من القات المخدر هندرسون يُغادر معسكر الاتفاق ويتفق على فسخ التعاقد باكستان تستدعي سفيرها لدى طهران وتمنع عودة السفير الإيراني النصر حائر بين أوسبينا أو حارس عربي الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة قرغيزستان قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 150.2 مليون ريال المساحات الخضراء على مد البصر بروضة السبلة شرق الزلفي المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015 ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه (59) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.