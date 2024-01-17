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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مواطن بجازان لترويجه 59 كيلوجرامًا من القات المخدر

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٤ مساءً
القبض على مواطن بجازان لترويجه 59 كيلوجرامًا من القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه (59) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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