القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية بالرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية والهروب من الموقع وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان اليوم الخميس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.