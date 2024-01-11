القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية بالرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية والهروب من الموقع وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية. pic.twitter.com/uvjocL2b8fقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) January 11, 2024
وأوضح الأمن العام، في بيان اليوم الخميس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.