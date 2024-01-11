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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية بالرياض

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٦ صباحاً
القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية بالرياض
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المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية والهروب من الموقع وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان اليوم الخميس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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