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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر في حائل

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٣ مساءً
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر في حائل
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ  عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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