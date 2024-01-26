القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الأمواه سافيتش رفض 100 مليون يورو من ميلان واليونايتد لعيون الهلال .. التفاصيل كاملة آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي نادٍ في دوري روشن يُراقب كورونادو الزكاة تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية وصل إلى الرياض قادمًا من الصين .. موعد مباراة النصر وإنتر ميامي تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف
قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن بمحافظة الأمواه لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.