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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الأمواه

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ مساءً
القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الأمواه
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن بمحافظة الأمواه لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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