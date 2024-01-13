Icon

القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بتبوك Icon تشافي: نريد تكرار انتصار الموسم الماضي Icon أمانة نجران تطرح 19 فرصة استثمارية في مركز الوديعة Icon ياسين بونو في منافسة قوية لحصد جائزة أفضل حارس Icon أنشيلوتي: السوبر الإسباني بطولة مهمة وتشافي لا يملك خبرتي Icon خالد الفيصل في أحسن حال وهذه قصته مع المسكنات Icon “ذا بيست” فرصة ميسي لفض شراكته مع رونالدو Icon انقلاب مركبة مها الحملي في رالي داكار ونقلها لمستشفى الرياض Icon ضبط 18538 مخالفاً بينهم 6 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon سعوديون يفاجئون زميلهم المصري بحضور زفافه في الدقهلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بتبوك

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٦ مساءً
القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بتبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم السبت، على (4) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس “أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
عرض برتغالي لضم جوتا

عرض برتغالي لضم جوتا

لدن للاستثمار تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة بـ 185.3 مليون ريال

لدن للاستثمار تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة بـ 185.3 مليون ريال

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف
الرياضة

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل...

الرياضة
حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة
حساب المواطن

حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن
المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
الرياضة

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا...

الرياضة
جريان وتدفق السيول غرب رفحاء
السعودية اليوم

جريان وتدفق السيول غرب رفحاء

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا...

السعودية اليوم
ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي
الرياضة

ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي

الرياضة
شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي
الرياضة

شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت...

الرياضة