القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بتبوك

ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم السبت، على (4) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس “أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.