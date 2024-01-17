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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، على 4 مقيمين لتحرشهم بآخر.

وأفاد الأمن العام بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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