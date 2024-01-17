القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، على 4 مقيمين لتحرشهم بآخر.

وأفاد الأمن العام بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.