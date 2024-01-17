صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا توضيح من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي القبض على مقيمة تروج الحشيش في الرياض الجماهير المصرية تهاجم محمد صلاح قبل مباراة غانا تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit فوائد ماء الشعير وطريقة تحضيره ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي
قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، على 4 مقيمين لتحرشهم بآخر.
وأفاد الأمن العام بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.