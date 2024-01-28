القبض على 5 مخالفين و4 مقيمين سطوا على مستودعات شركة تجارية

قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود و (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، لسطوهم على مستودعات شركة تجارية وتكسير خزنة حديدية والاستيلاء علـى مبالغ مالية والهروب من الموقع باستخدام مركبتين مسروقتين.

وأوضح الأمن العام، أنه تم استردادهما، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.