القبض على 5 مخالفين و4 مقيمين سطوا على مستودعات شركة تجارية

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قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود و (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، لسطوهم على مستودعات شركة تجارية وتكسير خزنة حديدية والاستيلاء علـى مبالغ مالية والهروب من الموقع باستخدام مركبتين مسروقتين.
🎥 | شرطة محافظة جدة تقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين لسطوهم على مستودعات شركة تجارية. pic.twitter.com/e35ip2EWPzقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) January 28, 2024
وأوضح الأمن العام، أنه تم استردادهما، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.