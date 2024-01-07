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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 8 مقيمين من الجنسية السورية ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان لها، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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