القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟ شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق واتساب تختبر تغيير ألوان الواجهة في آيفون اعترافات متهم أمريكي هاجم قاضية واعتدى عليها بالضرب أثناء المحاكمة قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه برشلونة يُرحب بالتعاقد مع جواو فيليكس نهائيًا تنبيه من ضباب على المدينة المنورة حتى الـ9 صباحًا شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 8 مقيمين من الجنسية السورية ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.
وأوضح الأمن العام، في بيان لها، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.