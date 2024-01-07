القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 8 مقيمين من الجنسية السورية ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان لها، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.