القتل حداً لمواطن أطلق النار على هندي وأفغاني في القصيم

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل حدا اليوم الأحد، على مواطن سعودي في منطقة القصيم، قتل اثنين من الجنسيتين الأفغانية والهندية بإطلاق النار عليهما.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)”.

وأضافت: “أقدم / عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري – سعودي الجنسية – على قتل / حضرت بلي – أفغاني الجنسية، و / نور الدين الفودين ـ هندي الجنسية ـ لتعاطيه مادة الحشيش المخدر وإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما”.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لما ظهر في الجريمة من الاستهانة بالنفوس المعصومة والترصد للقتل على غفلة وتفاوت المدة ما بين الواقعتين وذلك بتكراره بالجريمة بعد شهر واحد وبنفس الطريقة مما يدل على تأصل النازع الإجرامي لديه ولتأثير الجريمة على المجتمع فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة وأن يكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.

وختم البيان: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.