Icon

عاصفة من الجدل بعد استبعاد نواف العقيدي من كأس آسيا Icon 5 خطوات بسيطة لإرفاق المستندات في حساب المواطن Icon أسمنت نجران: تعديل أسعار الوقود يرفع تكلفة المبيعات 13% Icon معالجة أكثر من 420 بؤرة تضم 30 ألف قرد بابون Icon التعليم تعلن عن 100 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل Icon طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة Icon ضيوف خادم الحرمين.. تايوانية تحكي رحلة اعتناقها الإسلام Icon مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز Icon عقوبة إفشاء أسرار العمل.. الإيقاف والمساءلة التأديبية Icon نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم

القتل حداً لمواطن أطلق النار على هندي وأفغاني في القصيم

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٨ مساءً
القتل حداً لمواطن أطلق النار على هندي وأفغاني في القصيم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل حدا اليوم الأحد، على مواطن سعودي في منطقة القصيم، قتل اثنين من الجنسيتين الأفغانية والهندية بإطلاق النار عليهما.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)”.

قد يهمّك أيضاً
5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل

5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل

لقطات ليلية من أجواء الهدا

لقطات ليلية من أجواء الهدا

وأضافت: “أقدم / عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري – سعودي الجنسية – على قتل / حضرت بلي – أفغاني الجنسية، و / نور الدين الفودين ـ هندي الجنسية ـ لتعاطيه مادة الحشيش المخدر وإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما”.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لما ظهر في الجريمة من الاستهانة بالنفوس المعصومة والترصد للقتل على غفلة وتفاوت المدة ما بين الواقعتين وذلك بتكراره بالجريمة بعد شهر واحد وبنفس الطريقة مما يدل على تأصل النازع الإجرامي لديه ولتأثير الجريمة على المجتمع فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة وأن يكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.

وختم البيان: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!
صحة وطب‎

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!

صحة وطب‎
مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة...

أخبار رئيسية
لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين
أخبار رئيسية

لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين

أخبار رئيسية
لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر
السعودية اليوم

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع...

السعودية اليوم
التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا
الرياضة

التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

الرياضة
لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي
صحة وطب‎

لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى...

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد
الرياضة

جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة...

الرياضة