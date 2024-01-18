Icon

القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بمكة المكرمة Icon خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور والفئات الأكثر أولوية Icon العثور على أقدم ثقب أسود على الإطلاق Icon العطور والأصوات وطريقة التعامل.. ماذا يريد السعوديون من الطواقم الطبية في المستشفيات؟ Icon طلاب الجوف يتأهلون إلى المربع الذهبي في فرسان التعليم Icon السيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد Icon سامسونج تسهل البحث عن المنتجات بمساندة الذكاء الاصطناعي Icon الأحوال المدنية: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد Icon حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل Icon السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب خلاف بينهما

القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بمكة المكرمة

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٩ مساءً
القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بمكة المكرمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

قد يهمّك أيضاً
ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا

ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا

تدشين أبراج اتصالات مبتكرة في جزيرة أمهات

تدشين أبراج اتصالات مبتكرة في جزيرة أمهات

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل الجريمة

أقدم / فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / سعد بن ظافر بن سعيد البيشي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي ـ سعودي الجنسية ـ، يوم الخميس 6 / 7 / 1445هـ الموافق 18 / 1 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم