القصبي لخريجي الأكاديمية السعودية اللوجستية: التميز والنجاح لا يأتي بالحظ

رعى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حفل تخريج 450 متدربًا ومتدربة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

وصفة بالعزيمة

وخلال الحفل، وجه وزير التجارة كلمة لخريجي الأكاديمية السعودية اللوجستية، قائلًا: “التميز والنجاح لا يأتي بالحظ إنما وصفة تقودونها أنتم بالمبادرة والإصرار والعزيمة”.

وعرضت الإخبارية مقطع فيديو لكلمة الوزير القصبي.

450 متدربًا ومتدربة

وأسهمت الأكاديمية في تخريج 450 متدربًا ومتدربة من خريجي برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف، و75 متدربًا ومتدربة من خريجي البرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستية، و15 خريجة من برنامج قيادات المستقبل في القطاع اللوجستي.

وأكدت الأكاديمية أن الخريجين سينخرطون بشكل مباشر في سوق العمل بعد تخرجهم ليعملوا في الشركات السعودية الرائدة في القطاع اللوجستي.