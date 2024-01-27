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القضايا تمنع الهلال من شهادة الكفاءة المالية !

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
القضايا تمنع الهلال من شهادة الكفاءة المالية !
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح أن نادي الهلال عليه بعض القضايا والالتزامات المالية التي منعته حتى الآن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال عبر حسابه في منصة “إكس”: “للأسف، أزمة الكفاءة المالية في الأزرق لم تظهر على السطح بالإعلام، والقنوات لأن الهلال واليوم يُخرج خبر تمديدها ليوم الأحد وكأنه لا يوجد أزمة حقيقية يحاولون إخفاءها، ماذا لو أن الأزمة في النصر، ستجدها تتصدر العناوين خلال الأسابيع الماضية”.

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وسيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 11 لاعبًا، وذلك في مباراة نادي إنتر ميامي الأمريكي يوم الاثنين المقبل.

وسيغيب عن أزرق الرياض كل من : “عبدالإله المالكي سالم الدوسري، ناصر الدوسري، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد كنو، صالح الشهري”؛ لتواجدهم مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا.

بينما يغيب كل من المغربي ياسين بونو والسنغالي كاليدو كوليبالي لتواجدهما مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية 2023.

 

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