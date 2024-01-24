Icon

السعودية أمام مجلس الأمن: أولويتنا رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز Icon الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت Icon أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه Icon القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية Icon عقارب ساعة يوم القيامة تحركت لتصبح عند 90 ثانية Icon ارتفاع الأمواج ورياح بسرعة 49 كم/ساعة على جدة ورابغ Icon ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه عيونها Icon كم مبلغ حساب المواطن لشخص مستقل راتبه 5 آلاف ريال؟ Icon صحن برياني يمنع شخصًا من الانتحار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدَّم “مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث” لزوّاره في المواقع التي يُقام فيها، عددًا من الفعاليات المصاحبة؛ التي تنوعت بين الصناعات التقليدية، والحديثة ذات البصمة التراثية الأكثر جاذبية في توظيف وتطوير المحتوى الفني.

منتجات الخوص

وأسهمت الفنانة فلوة السكيرين – القادمة من مدينة الرياض – في تقديم مجموعة من الصناعات المحلية من (الخوص) في جناحها ببسطة القابل؛ شملت الحقائب الصغيرة، وحافظات أباريق الشاي والقهوة، والزنبيل، وذلك عبر تشكيلها وبيعها بأسعار مناسبة للجميع. مشيرةً إلى صناعتها كذلك فواصل للكتب من (الخوص)، بشكلٍ صغيرٍ يمتد طوله إلى ما يقارب 15سم، مع إكسسوارات لتزيين جباه الفتيات.

قد يهمّك أيضاً
المنتخب السعودي يواصل عادته في كأس آسيا

المنتخب السعودي يواصل عادته في كأس آسيا

توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر

توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر

القط العسيري

ولم تغفل السكيرين عن تقديم القط العسيري في شكل فني؛ وذلك بإضافته لعدد من الطبول بأحجام متوسطة وصغيرة، مع وضعها في شكل جمالي أخّاذ يضيف للمكان ويلفت انتباه الزوار، إضافة لتزيين ميداليات مفاتيح بألوان طبيعية برسوم القط.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة “اليونسكو” قد أدرجت فن القط العسيري في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لدى اليونسكو، ويعدُّ القط العسيري فنًا تراثيًا قديمًا في منطقة عسير – جنوب المملكة -، وتُبدع فيه النساء لزخرفة المنازل من الداخل.

القط العسيري والخوص

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض
السعودية اليوم

ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني نظارات
السعودية اليوم

التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني...

السعودية اليوم
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
41 جلسة وورشة عمل في ملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

41 جلسة وورشة عمل في ملتقى السياحة...

السعودية اليوم
3 أرقام سلبية لـ تشيلسي في الدوري الإنجليزي
الرياضة

3 أرقام سلبية لـ تشيلسي في الدوري...

الرياضة
ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
السعودية اليوم

ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في...

السعودية اليوم
موعد مباريات الدوري السعودي الجمعة
الرياضة

موعد مباريات الدوري السعودي الجمعة

الرياضة
الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في قطر أثناء بطولة آسيا متاحة
الرياضة

الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في...

الرياضة