القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية

قدَّم “مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث” لزوّاره في المواقع التي يُقام فيها، عددًا من الفعاليات المصاحبة؛ التي تنوعت بين الصناعات التقليدية، والحديثة ذات البصمة التراثية الأكثر جاذبية في توظيف وتطوير المحتوى الفني.

منتجات الخوص

وأسهمت الفنانة فلوة السكيرين – القادمة من مدينة الرياض – في تقديم مجموعة من الصناعات المحلية من (الخوص) في جناحها ببسطة القابل؛ شملت الحقائب الصغيرة، وحافظات أباريق الشاي والقهوة، والزنبيل، وذلك عبر تشكيلها وبيعها بأسعار مناسبة للجميع. مشيرةً إلى صناعتها كذلك فواصل للكتب من (الخوص)، بشكلٍ صغيرٍ يمتد طوله إلى ما يقارب 15سم، مع إكسسوارات لتزيين جباه الفتيات.

القط العسيري

ولم تغفل السكيرين عن تقديم القط العسيري في شكل فني؛ وذلك بإضافته لعدد من الطبول بأحجام متوسطة وصغيرة، مع وضعها في شكل جمالي أخّاذ يضيف للمكان ويلفت انتباه الزوار، إضافة لتزيين ميداليات مفاتيح بألوان طبيعية برسوم القط.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة “اليونسكو” قد أدرجت فن القط العسيري في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لدى اليونسكو، ويعدُّ القط العسيري فنًا تراثيًا قديمًا في منطقة عسير – جنوب المملكة -، وتُبدع فيه النساء لزخرفة المنازل من الداخل.