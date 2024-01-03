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غدًا في قطر

القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ولبنان

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٤ مساءً
القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ولبنان
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب لبنان وديًّا، غدًا الخميس، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر لخوض نهائيات كأس أمم آسيا في قطر خلال الشهر الحالي.

مباراة السعودية ولبنان

وتُنقل مباراة السعودية ولبنان غدًا في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على القناة الرياضية السعودية حيث تُقام على ملعب نادي الغرافة القطري.

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وضم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني في القائمة النهائية للأخضر كلًّا من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.

كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلًّا من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.

ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023، كل من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

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