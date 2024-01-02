القنوات الناقلة لـ كأس أمم آسيا 2023

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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، هذا الشهر انطلاق مباريات بطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي ستقام في قطر.
وتستضيف قطر النسخة الـ18 من البطولة بعد نجاحها في استضافة مونديال 2022 العام قبل الماضي.
ويشارك في البطولة 24 منتخبًا بواقع 4 منتخبات في 6 مجموعات، يصعد من كل مجموعة الأول والثاني ليكون العدد 12 منتخبًا مع اختيار 4 منتخبات أصحاب أفضل 3 مراكز في المجموعات ليصبح العدد 16 منتخبًا يخوضون مباريات دور ثمن النهائي.
وستنقل قنوات SSC السعودية وقناة أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية في الإمارات مباريات البطولة، بجانب قيام القناة الرابعة الرياضية في العراق بنقل مباريات البطولة.
وتنطلق بطولة آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير.
ويتواجد في المجموعة الأولى: “قطر والصين وطاجيكستان ولبنان”.
المجموعة الثانية: “أستراليا، سوريا، الهند، أوزبكستان”.
المجموعة الثالثة: “إيران، الإمارات، فلسطين، هونج كونج”.
المجموعة الرابعة: “اليابان، العراق، فيتنام، إندونيسيا”.
المجموعة الخامسة: “الأردن، البحرين، كوريا الجنوبية، ماليزيا”.
المجموعة السادسة: “السعودية، تايلاند، قيرغستان، عمان”.