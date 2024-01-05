القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، ظهر غدٍ السبت، مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

وتنطلق مباراة الإنتر ضد هيلاس فيرونا ظهر غدٍ في الـ2 والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتُنقل المباراة عبر قنوات DIGI SPORT 1 HD ROMANIA , BEIN SPORTS 2 FR , TNT SPORTS 1 , MAX SPORT 3 HD , STC TV.

وانطلقت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة بلقاء بين بولونيا وجنوى في الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وفي الغد، تُقام 4 مباريات وهي “إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا” و”فروسينوني ضد مونزا” و”ليتشي ضد كالياري” و”ساسولو ضد فيورنتينا”.

وبعد غدٍ تُقام مواجهات “إمبولي ضد ميلان” و”تورينو ضد نابولي” و”أودينيزي ضد لاتسيو” و”ساليرنيتانا ضد يوفنتوس” و”روما ضد أتالانتا”.