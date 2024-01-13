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بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

القنوات الناقلة لـ مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٥ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق الكرة الإفريقية، اليوم مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخب كوت ديفوار المضيف ومنتخب غينيا بيساو.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الحسن واتارا” في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX , MAX SPORT 1 HD , BEIN AFCON 1, SABC 1 , BEIN SPORTS FR HD 2, ORTB.

وسيقود المباراة، الحكم المصري أمين عمر.

وتنطلق البطولة بداية من يوم 13 يناير حتى يوم 11 فبراير من العام الجاري.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو”.

المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.

المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا”.

المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.

وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.

 

 

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