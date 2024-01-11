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في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد أوساسونا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٠ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد أوساسونا
المواطن - فريق التحرير

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سيواجه فريق برشلونة، مساء اليوم الخميس نادي أوساسونا في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض.

برشلونة ضد أوساسونا

وتنطلق المباراة في الـ10 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , L’EQUIPE TV , ARENA SPORT 1 HD SLV , SSC 5 HD , ARENA SPORT 3 HD PREMIUM SERBIA.

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وسيواجه الفائز من مباراة برشلونة ضد أوساسونا، فريق ريال مدريد في نهائي البطولة مساء الأحد 14 يناير الجاري.

أوساسونا ضد برشلونة - 1

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وتأهل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز بصعوبة على جاره نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في نصف نهائي البطولة.

وتقدم اللاعب هيرموسو بالهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة الـ6 ثم تعادل روديجر للريال في الدقيقة الـ20، وفي الدقيقة الـ29، سجل الفرنسي ميندي الهدف الثاني للريال.

وبالدقيقة الـ37 سجل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني للأتلتيكو بمهارة فائقة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل روديجر الهدف الثالث للأتلتيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ78، ثم سجل كارفخال هدف التعادل للريال.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل الريال الهدفين الرابع والخامس عبر كل من ستيفان سافيتش لاعب الأتلتيكو بالخطأ في مرماه وإبراهيم دياز في الدقيقتين الـ 117 والـ 121.

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