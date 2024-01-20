القنوات الناقلة لـ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية غدًا مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

ريال بيتيس ضد برشلونة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” بينتو فيامارين” معقل فريق ريال بيتيس.

وتُنقل مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 3 , MAX SPORT 4 HD , SUPER SPORT FOOTBALL , NOVA SPORTS 1 HD.

وقبل المباراة، يتواجد فريق برشلونة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

برشلونة يخسر لقب السوبر الإسباني

وفي يوم الأحد الماضي، خسر برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني في السعودية أمام غريمه نادي ريال مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

وكان الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة انتهى بتقدم نادي ريال مدريد بنتيجة 3- 1، حيث شهدت أول 33 دقيقة من مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إثارة مميزة من الفريقين، حيث نجح الريال في إحراز هدفين وبرشلونة هدفًا.

وسجل البرازيلي فينسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الـ7 والـ11 ثم قلص البولندي ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ33.

وبعدها عاد فينسيوس ليسجل الهاتريك من ركلة جزاء احتُسبت ضد أراوخو لاعب البارشا في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي رودريجو من تقدم ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة الـ64.