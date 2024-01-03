القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا السعودية خامس دولة في استخدام لقاح الفيروس المخلوي لمن بلغ 65 سنة وأكبر ميتا تخفض سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2 ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20 بايدن يضغط على إسرائيل للتحرك نحو عملية أكثر دقة في غزة التعادل السلبي يحسم مباراة وست هام ضد برايتون موعد مباراة السعودية ولبنان توقعات باستمرار هطول الأمطار على 3 مناطق حل مشكلة بطارية السيارة والإطارات في الشتاء أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023
تنطلق مساء اليوم مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.
وتبدأ المباراة مساء اليوم في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية حيث تُقام على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , DAZN LA LIGA, MAX SPORT 4 HD , BEIN SPORTS HD 3, PREMIER SPORTS 1 HD.
وفي اليوم، تُقام مواجهات “غرناطة ضد قاديش” و”سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس” و”جيرونا ضد أتلتيكو مدريد”.