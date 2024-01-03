القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

تنطلق مساء اليوم مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

الريال ضد ريال مايوركا

وتبدأ المباراة مساء اليوم في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية حيث تُقام على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , DAZN LA LIGA, MAX SPORT 4 HD , BEIN SPORTS HD 3, PREMIER SPORTS 1 HD.

وفي اليوم، تُقام مواجهات “غرناطة ضد قاديش” و”سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس” و”جيرونا ضد أتلتيكو مدريد”.