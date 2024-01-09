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في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٢ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
المواطن - محمد سمعه

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تُفتتح مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني غدًا بمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد حيث تُقام في السعودية.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” معقل النصر في الرياض.

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وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , L’EQUIPE TV , SSC 5 HD, ARENA SPORT 1 HD PREMIUM SERBIA.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

وفي وقت سابق، كشف النجم الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن شرطه وذلك من أجل الانضمام لأحد أندية دوري روشن بالفترة المقبلة.

وقال فالفيردي قبل مباراة أتلتيكو مدريد غدًا في السوبر الإسباني: “الانضمام لدوري روشن؟، لدي شرط هو أنني لو حصلت على 10 ملايين أو 20 مليونًا أو 30 مليونًا فإنني لن أغادر ريال مدريد مهما حدث”.

وأضاف: “كريستيانو رونالدو هو من بدأ الانتقال للدوري السعودي، وربما يفكر نجوم أخرين في حذو حذوه لكنني لا أفكر في مغادرة الريال”.

وجاءت قائمة الريال لكأس السوبر الإسباني، كالتالي؛ أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس، داني كارباخال، ناتشو فيرنانديز، فران جارسيا، أنتونيو روديجير، فيرلاند ميندي، ألفارو كاريو، فينيسيوس توبياس.

ويتواجد في القائمة؛ جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتينيز، نيكو باز، فينيسيوس جونيور، ردوريجو، خوسيلو وبراهيم دياز.

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