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في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة لاس بالماس ضد برشلونة

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة لاس بالماس ضد برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق الدوري الإسباني مساء غدٍ، مباراة لاس بالماس ضد برشلونة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ19 من عمر المسابقة.

لاس بالماس ضد برشلونة

وستقام المباراة غدًا على ملعب “دي جران كاناريا” معقل فريق لاس بالماس في تمام الساعة الـ11 والنصف مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات BEIN SPORTS HJD 1 , SUPER SPORT MAXIMO 1 , BEIN SPORTS 1 FR , LA LIGA TV BAR , MAX SPORT 4 HD , SUPER SPORT LA LIGA HD.

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وكانت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس، بفوز رايو فاليكانو على خيتافي بنتيجة 2- 0، وتعادل ريال سوسيداد مع ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1- 1، وفوز فالنسيا على فياريال بثلاثية مقابل هدف.

وفي مباريات اليوم، فاز غرناطة على قاديش بثنائية دون رد، وتُقام حاليًّا مباراتا سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس، وريال مدريد ضد ريال مايوركا، بينما في الـ11 والنصف مساءً تُقام مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد.

وفي الغد تقام مباريات “أوساسونا ضد ألميريا، إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو، لاس بالماس ضد برشلونة”.

 

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