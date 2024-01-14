القنوات الناقلة لـ مباراة مصر ضد موزمبيق

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مساء غد الأحد، مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

مصر ضد موزمبيق

وتنطلق مباراة مصر ضد موزمبيق غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب ” فيليكس بواني” في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , MAX SPORT 1 HD , BEIN SPORTS FR HD 2.

مواجهة موزمبيق فأل خير لـ مصر

يذكر أن منتخب مصر يتفاءل بمواجهة منتخب موزمبيق حيث لعب الفراعنة ضد منتخب موزمبيق في نسخة 1998 في بوركينا فاسو، ووقتها فاز منتخب مصر باللقب، وتكرر الأمر ذاته في نسخة 2010، ووقتها فاز منتخب مصر على موزمبيق بهدفين دون رد ثم استكمل مشواره ليفوز وقتها باللقب على حساب منتخب غانا قبل 14 عامًا.

وفي الغد تُستكمل مباريات الجولة الأولى من البطولة الإفريقية، حيث تلعب نيجيريا ضد غينيا الاستوائية في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة مساءً بتوقيت مصر، منتخب مصر وموزمبيق في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، السابعة مساءً بتوقيت مصر، في الـ11 مساءً بتوقيت السعودية الـ10 مساءً بتوقيت مصر، تُقام مباراة غانا ضد الرأس الأخضر.

وتُلعب حاليًا مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي كوت ديفوار البلد المضيف وضيفه منتخب غينيا بيساو.