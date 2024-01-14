القنوات الناقلة لـ مباراة مصر ضد موزمبيق

تكريم 12 فائزًا في ختام مهرجان أندية الهواة المسرحي أسوس تطلق أول حواسيب ROG NUC المخصصة للاعبين شاهد .. نجم النصر يسجل أول هدف في كأس أمم إفريقيا 2023 شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو حمل سلاح ناري في مكان عام ضبط مواطن لإطلاقه النار من سلاح ناري في الهواء بالجوف مانشستر سيتي يصعد للوصافة بثلاثية مثيرة في نيوكاسل تفاصيل استعداد التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج التعادل السلبي يحسم مباراة سوريا وأوزبكستان موعد مباراة مان يونايتد ضد توتنهام طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر
يترقب عشاق كرة القدم المصرية مساء غد الأحد، مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وتنطلق مباراة مصر ضد موزمبيق غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب ” فيليكس بواني” في مدينة أبيدجان الإيفوارية.
وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , MAX SPORT 1 HD , BEIN SPORTS FR HD 2.
يذكر أن منتخب مصر يتفاءل بمواجهة منتخب موزمبيق حيث لعب الفراعنة ضد منتخب موزمبيق في نسخة 1998 في بوركينا فاسو، ووقتها فاز منتخب مصر باللقب، وتكرر الأمر ذاته في نسخة 2010، ووقتها فاز منتخب مصر على موزمبيق بهدفين دون رد ثم استكمل مشواره ليفوز وقتها باللقب على حساب منتخب غانا قبل 14 عامًا.
وفي الغد تُستكمل مباريات الجولة الأولى من البطولة الإفريقية، حيث تلعب نيجيريا ضد غينيا الاستوائية في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة مساءً بتوقيت مصر، منتخب مصر وموزمبيق في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، السابعة مساءً بتوقيت مصر، في الـ11 مساءً بتوقيت السعودية الـ10 مساءً بتوقيت مصر، تُقام مباراة غانا ضد الرأس الأخضر.
وتُلعب حاليًا مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي كوت ديفوار البلد المضيف وضيفه منتخب غينيا بيساو.