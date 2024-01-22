القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والرأس الأخضر

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يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، مباراة مصر والرأس الأخضر التي تنطلق مساء اليوم في الجولة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الـ11 مساءً بتوقيت السعودية كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX , MAX SPORT 1 HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX , SPORT KLUB 1 SERBIA.
وقبل المباراة، يتواجد منتخب الرأس الأخضر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ضامنًا التأهل لثمن نهائي البطولة، بينما يتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويحتاج للفوز على الرأس الأخضر، وذلك من أجل التأهل رفقة الرأس الأخضر لدور ثمن النهائي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس عن مغادرة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى مدينة ليفربول لاستكمال علاجه من إصابته في العضلة الخلفية تاركًا المنتخب المصري في الفترة الحالية.
وفي نفس توقيت مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، سيلعب منتخبي غانا وموزمبيق حيث تملك غانا نقطة واحدة من مباراتين، وهو نفس رصيد منتخب موزمبيق.