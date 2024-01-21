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القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو Icon ياسمين صبري وجورجينا معًا في لقاء نادر Icon توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 % Icon ميلان يساند حارسه بعد تعرضه للعنصرية Icon وقوع إصابات متفاوتة بحادث مروري في الباحة Icon تكافل الخيرية : إيداع 131 مليون ريال للدفعة الثانية من إعانات الطلبة Icon عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس Icon الدفاع المدني يخمد حريقًا محدودًا في مدرسة بالخبر Icon كريستيانو رونالدو : لن أترك النصر وأعود لـ البرتغال Icon فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام Icon

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القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٧ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو
المواطن- فريق التحرير

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سيخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم اليوم مباراة قوية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب المغرب ضد الكونغو

وستنطلق مباراة المغرب ضد الكونغو في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” لاورينت بوكو” في كوت ديفوار، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 3 MAX .

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المغرب ضد تنزانيا

وكان الفريق المغربي فاز في لقاء الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بثلاثية دون رد، بينما تعادل منتخب الكونغو مع منتخب زامبيا بنتيجة هدف لكل فريق.

وسبق للفريق المغربي الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة وكانت في عام 1976.

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