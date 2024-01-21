القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو

سيخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم اليوم مباراة قوية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب المغرب ضد الكونغو

وستنطلق مباراة المغرب ضد الكونغو في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” لاورينت بوكو” في كوت ديفوار، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 3 MAX .

وكان الفريق المغربي فاز في لقاء الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بثلاثية دون رد، بينما تعادل منتخب الكونغو مع منتخب زامبيا بنتيجة هدف لكل فريق.

وسبق للفريق المغربي الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة وكانت في عام 1976.