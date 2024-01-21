القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو ياسمين صبري وجورجينا معًا في لقاء نادر توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 % ميلان يساند حارسه بعد تعرضه للعنصرية وقوع إصابات متفاوتة بحادث مروري في الباحة تكافل الخيرية : إيداع 131 مليون ريال للدفعة الثانية من إعانات الطلبة عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس الدفاع المدني يخمد حريقًا محدودًا في مدرسة بالخبر كريستيانو رونالدو : لن أترك النصر وأعود لـ البرتغال فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام
سيخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم اليوم مباراة قوية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وستنطلق مباراة المغرب ضد الكونغو في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” لاورينت بوكو” في كوت ديفوار، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 3 MAX .
وكان الفريق المغربي فاز في لقاء الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بثلاثية دون رد، بينما تعادل منتخب الكونغو مع منتخب زامبيا بنتيجة هدف لكل فريق.
وسبق للفريق المغربي الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة وكانت في عام 1976.