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في الجولة الثانية بكأس آسيا 2023

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٩ مساءً
القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباراة السعودية ضد قرغيزستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد قرغيزستان، يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وسيتم نقل مباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات كأس آسيا 2023، وقنوات SSC التي تُذيع مباريات البطولة داخل السعودية، بجانب تطبيق شاهد.

ويأمل الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في مواصلة الانتصارات، وضمان التأهل للدور الثاني، فيما يسعى منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ترتيب مجموعة منتخب السعودية

وقبل مواجهة الغد، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون رصيد.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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