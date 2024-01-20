القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان

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تترقب الجماهير مباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد قرغيزستان، يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.
وسيتم نقل مباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات كأس آسيا 2023، وقنوات SSC التي تُذيع مباريات البطولة داخل السعودية، بجانب تطبيق شاهد.
ويأمل الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في مواصلة الانتصارات، وضمان التأهل للدور الثاني، فيما يسعى منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.
وقبل مواجهة الغد، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون رصيد.