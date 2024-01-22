القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر

تترقب الجماهير مباراة نابولي ضد إنتر، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، وسط صراع قوي من الفريقين لتحقيق الفوز.

موعد مباراة نابولي ضد إنتر

وستُقام مباراة نابولي ضد إنتر، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة نابولي ضد إنتر عبر قناة SSC1 في السعودية، كما سيتم نقلها عبر قناة AD Sports Premium 1، ويُمكن متابعة اللقاء عبر خدمة “شاهد VIP”.

نابولي وإنتر في السوبر الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الفوز على فيورنتينا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها؛ جيوفاني سيميوني، وثنائية لأليسيو زيريين.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، بعد تجاوز عقبة لاتسيو بثلاثية نظيفة عن طريق ماركوس تورام، هاكان تشالها أوغلو ودافيد فراتيسي.