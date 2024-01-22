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في نهائي كأس السوبر الإيطالي

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٥ مساءً
القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة نابولي ضد إنتر، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، وسط صراع قوي من الفريقين لتحقيق الفوز.

موعد مباراة نابولي ضد إنتر

وستُقام مباراة نابولي ضد إنتر، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

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ومن المقرر أن تُذاع مباراة نابولي ضد إنتر عبر قناة SSC1 في السعودية، كما سيتم نقلها عبر قناة AD Sports Premium 1، ويُمكن متابعة اللقاء عبر خدمة “شاهد VIP”.

نابولي ضد إنتر
موعد المباراة – المصدر @sscnapoli

نابولي وإنتر في السوبر الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الفوز على فيورنتينا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها؛ جيوفاني سيميوني، وثنائية لأليسيو زيريين.

جيوفاني سيميوني
سيميوني – المصدر @mosgovsa

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، بعد تجاوز عقبة لاتسيو بثلاثية نظيفة عن طريق ماركوس تورام، هاكان تشالها أوغلو ودافيد فراتيسي.

هاكان تشالهانوجلو - إنتر ميلان ضد لاتسيو

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