الكليات التقنية العالمية تعلن موعد القبول للفصل الثاني 2024م

أعلنت الكليات التقنية العالمية موعد القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 2024م، وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تخصصية متنوعة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

تعرف على التخصصات التقنية المختلفة و التي تلبي طموحاتك و احتياجاتك السوق المحلي

– التقنية الإدارية.

– السياحة والفندقة.

– التقنية الكهربائية.

– تقنية التفتيش.

– تقنية الحاسب الآلي.

– تقنية السلامة.

– صيانة الطائرات العسكرية.

– صيانة الطائرات المدنية.

– تقنية الإنتاج.

الكليات:

– الكلية التقنية العالمية للبنات بعنيزة.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالقريات.

– التقنية العالمية للبنات بالنماص.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بوادي الدواسر.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالقويعية.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالإحساء.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالوجه.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالمجمعة.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة.

– الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف.

– الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض.

– الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

– الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة.

– الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان).

موعد التسجيل:

– يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/06/25هـ الموافق 2024/01/07م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا