الكليات التقنية العالمية تعلن موعد القبول للفصل الثاني 2024م

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أعلنت الكليات التقنية العالمية موعد القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 2024م، وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تخصصية متنوعة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
تعرف على التخصصات التقنية المختلفة و التي تلبي طموحاتك و احتياجاتك السوق المحلي
– التقنية الإدارية.
– السياحة والفندقة.
– التقنية الكهربائية.
– تقنية التفتيش.
– تقنية الحاسب الآلي.
– تقنية السلامة.
– صيانة الطائرات العسكرية.
– صيانة الطائرات المدنية.
– تقنية الإنتاج.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بعنيزة.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالقريات.
– التقنية العالمية للبنات بالنماص.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بوادي الدواسر.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالقويعية.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالإحساء.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالوجه.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالمجمعة.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة.
– الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف.
– الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض.
– الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.
– الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة.
– الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان).
– يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/06/25هـ الموافق 2024/01/07م.
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