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ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية

الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٨ مساءً
الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالتعادل الإيجابي.

تقدم منتخب المغرب

وبدأت مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية التي أُقيمت على ملعب “سان بيدرو” بشكل سريع، وكاد يوسف النصيري أن يهز الشباك في الدقيقة الأولى برأسية رائعة، إلا أن الحارس ليونيل مباسي تصدى لها وحولها لركنية.

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ونجح أسود الأطلس في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة بتسديدة من أشرف حكيمي بعد تمريرة من سفيان بوفال، وسيطر لاعبو منتخب المغرب على اللعب بعد الهدف، وسدد حكيم زياش كرة قوية عند الدقيقة 12.

أشرف حكيمي
حكيمي – المصدر @caf_online_AR

وواصل أسود الأطلس المحاولات من انطلاقات بوفال وعز الدين أوناحي من الأطراف، وأهدر النصيري انفرادًا تامًّا عند الدقيقة 19، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الكونغو، إلا أن سيدريك باكامبو أهدرها عند الدقيقة 43.

منتخب المغرب ضد الكونغو
لاعبو المغرب – المصدر @caf_online_AR

تعادل المغرب ضد الكونغو

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر أداء المغرب في التراجع، وسط سيطرة من منتخب الكونغو، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، وظهر أسود الأطلس بتسديدة عالية من أوناحي عند الدقيقة 66.

ونجح سيلاس أومنجيتوكا في تسجيل التعادل عند الدقيقة 75، ليواصل لاعبوه السيطرة، وكاد باكامبو أن يسجل الهدف الثاني، ولكن أشرف حكيمي أبعد الكرة من على خط المرمى، لتنتهي المباراة بتعادل منتخب المغرب ضد الكونغو.

منتخب المغرب ضد الكونغو
جانب من المباراة

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