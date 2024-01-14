الكيميائية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، من خلال إحدى شركاتها التابعة الشركة الكيميائية السعودية المحدودة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة داينو نوبل لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم وحامض النيتريك في منطقة رأس الخير.

المشروع الأول من نوعه

وقالت “الكيميائية” في بيان على “تداول”، اليوم الأحد، إن مدة المذكرة 6 أشهر يتم خلالها إعادة التحقق من الدراسات الأولية والنموذج المالي للمشروع وعمل التصاميم الأولية من قبل إحدى الشركات الهندسية المتخصصة وذلك لعمل التقييم النهائي لجدوى المشروع.

وأضافت أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة والذي سيسهم في دعم القطاعات الحيوية والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، من خلال توطين صناعة المواد الأولية اللازمة لصناعة المتفجرات المدنية والعسكرية لتطوير حلول صناعة التعدين والصناعات الدفاعية في السعودية.

تعزيز الابتكار وتوطين الصناعة

وتعليقًا على المذكرة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب المهندس ثامر المهيد: “نحن فخورون بالشراكة مع داينو نوبل وجمع الخبرات والموارد لدعم تحقيق برامج رؤية وطننا الطموحة 2030، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الابتكار وخلق القيمة وتطوير وتوطين المشهد الصناعي في المملكة”.

وجاء ذلك بعد حصول الشركة الكيميائية السعودية المحدودة على خطاب تخصيص غاز من وزارة الطاقة.