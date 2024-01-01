اللقطات الأولى لاستقبال العام الجديد 2024 حول العالم

استقبلت بعض العواصم حول العالم، العام الجديد 2024، فيما أضاءت الألعاب النارية الأجواء الاحتفالية باستقبال العام الجديد، من بين هذه العواصم الرياض وسيدني وماليزيا ودبي.

احتفالات حول العالم بالألعاب النارية

استقبلت سيدني المُلقّبة بالعاصمة العالمية لعيد رأس السنة العام الجديد، إذ تجمّع أكثر من مليون أسترالي على امتداد شاطئ الميناء، في حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلّة على الألعاب النارية باتت مزدحمة.

وتجمّع سكان سيدني في هذه المواقع متحدّين الطقس الذي يشهد رطوبةً غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربور ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان.

BREAKING: Australia welcomes in the New Year with fireworks display in Sydney 🎆https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/CKEEecKZIR — Sky News (@SkyNews) December 31, 2023

الألعاب النارية في استقبال العام الجديد

وأضاءت المفرقعات النارية سماء أوكلاند وهونغ كونغ وبانكوك ومانيلا.

كما احتفلت العاصمة السعودية الرياض بدخول العام 2024، بإطلاق الألعاب النارية.

Hong Kong has welcomed the New Year with celebratory countdown fireworks by Victoria Harbour.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/o4Mua2Mj4D — Sky News (@SkyNews) December 31, 2023

برج خليفة يضيء

وأضاءت الأسهم النارية سماء برج خليفة في دبي ضمن احتفالات في مدن عدة ستستمر 60 دقيقة في منطقة الوثبة في إمارة أبو ظبي.