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اللقطات الأولى لاستقبال العام الجديد 2024 حول العالم

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٦ صباحاً
اللقطات الأولى لاستقبال العام الجديد 2024 حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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استقبلت بعض العواصم حول العالم، العام الجديد 2024، فيما أضاءت الألعاب النارية الأجواء الاحتفالية باستقبال العام الجديد، من بين هذه العواصم الرياض وسيدني وماليزيا ودبي.

احتفالات حول العالم بالألعاب النارية

استقبلت سيدني المُلقّبة بالعاصمة العالمية لعيد رأس السنة العام الجديد، إذ تجمّع أكثر من مليون أسترالي على امتداد شاطئ الميناء، في حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلّة على الألعاب النارية باتت مزدحمة.

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وتجمّع سكان سيدني في هذه المواقع متحدّين الطقس الذي يشهد رطوبةً غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربور ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان.

الألعاب النارية في استقبال العام الجديد

وأضاءت المفرقعات النارية سماء أوكلاند وهونغ كونغ وبانكوك ومانيلا.

كما احتفلت العاصمة السعودية الرياض بدخول العام 2024، بإطلاق الألعاب النارية.

برج خليفة يضيء

وأضاءت الأسهم النارية سماء برج خليفة في دبي ضمن احتفالات في مدن عدة ستستمر 60 دقيقة في منطقة الوثبة في إمارة أبو ظبي.

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