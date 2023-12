اللقطات الأولى لاستقبال العام الجديد 2024 حول العالم

استقبلت بعض العواصم حول العالم، العام الجديد 2024، فيما أضاءت الألعاب النارية الأجواء الاحتفالية باستقبال العام الجديد، من بين هذه العواصم الرياض وسيدني وماليزيا ودبي.

استقبلت سيدني المُلقّبة بالعاصمة العالمية لعيد رأس السنة العام الجديد، إذ تجمّع أكثر من مليون أسترالي على امتداد شاطئ الميناء، في حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلّة على الألعاب النارية باتت مزدحمة.

وتجمّع سكان سيدني في هذه المواقع متحدّين الطقس الذي يشهد رطوبةً غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربور ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان.

