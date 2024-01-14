المتحدة للتعدين تتسلم حكماً بإلغاء غرامة قيمتها 14.4 مليون ريال

أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية “المتحدة للتعدين”، عن استلامها بتاريخ 11 يناير 2024 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 27 ديسمبر 2023 والذي يقضي بإلغاء الفقرة الثالثة من قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة رقم (233) وبتاريخ 6 سبتمبر 2023 والمتعلقة بغرامة الشركةوالبالغة 14.4 مليون ريال.

مخالفات نظام المنافسة

وقالت الشركة في بيان لـ “تداول”، اليوم الأحد، إنه في حال تم نقض الحكم الصادر بإلغاء الفقرة الثالثة من قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، سوف تتحمل الشركة مبلغ الغرامة المقرر، موضحة أنها ترى أن هذا الادعاء غير صحيح وعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليها.

قرار لجنة الفصل في المخالفات

وذكرت أنها بتاريخ 20 سبتمبر 2023 استلمت قرار الأمانة العامة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصادر بالرقم (233) والذي تتضمن فرض عقوبة على الشركة وهي غرامة قدرها 14.4مليون ريال، وذلك لاحتمال مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بانتهاك المادة الخامسة (5) فقرة (1) من نظام المنافسة والفقرة (أ) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية من خلال اتفاق المنشآت على تحديد أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء.