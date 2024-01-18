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مرض غير معروف من عام 2018

المجهول القادم.. الصحة العالمية: استعدوا لوباء X

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٩ مساءً
المجهول القادم.. الصحة العالمية: استعدوا لوباء X
المواطن - فريق التحرير

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حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس دول العالم، من وباء جديد، قائلًا “استعدوا لمواجهة وباء X”.

جاء ذلك في حديث في حلقة نقاش بعنوان “الاستعداد لمرض X” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

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وأوضح غيبريسوس أن “اتفاقية الوباء قادرة على دمج كل التجارب والتحديات والحلول التي واجهناها في واحدة”، لافتًا إلى مصطلح “المرض X”، الذي يشير إلى مرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

المجهول القادم

وأكد على حتمية الأحداث غير المتوقعة، داعيًا إلى الاستعداد للمجهول المحتمل، مؤكدا أهمية البحث والتطوير والبنية التحتية الصحية وتأهب القوى العاملة للمرض X.

وشدد على أهمية الصحة الأولية، مشيرًا إلى الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف: “الأمر يتعلق بعدو مشترك وبدون استجابة مشتركة، بدءًا من الاستعداد… فسوف نواجه نفس مشكلة كوفيد”.

اتفاقية الوباء

وبشأن الموعد النهائي لاتفاقية الوباء في مايو 2024، أعرب غيبريسوس عن أمله في أن تتوصل الدول إلى هذا الاتفاق بحلول ذلك الوقت.

وأشار إلى أنه إذا فشل الجيل الحالي، ذو الخبرة المباشرة في التحرك، فإنه يشك في نجاح الجيل القادم، مشددًا على أنه “من أجل أبنائنا وأحفادنا، يجب علينا إعداد العالم للمستقبل”.

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