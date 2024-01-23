المخالفات المرورية على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة

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أكد المرور السعودي أن المخالفات المرورية على مالك المركبة لا تمنع إجراءات نقلها إلى شخص آخر بشرط توفر باقي شروط نقل الملكية
ويشترط لنقل ملكية المركبة سريان رخصة السير والفحص الدوري للمركبة كذلك من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
ويجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة وبعد ذلك يلزم الفحص الدوري للمركبة سنوياً.
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3- المرور.
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يذكر أن رسوم نقل الملكية تختلف باختلاف نوع السيارة، ونوع رخصة السير، كما تتاح الشروط والتفاصيل كاملة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.