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أمطار قد تؤدي إلى جريان السيول

المدني يحذر من طقس الـ5 أيام: ابقوا في أماكن آمنة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٦ مساءً
المدني يحذر من طقس الـ5 أيام: ابقوا في أماكن آمنة
المواطن - فريق التحرير

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

تقلبات جوية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.

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سيول وبرد

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والجوف.

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