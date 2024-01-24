المدني يحذر من طقس الـ5 أيام: ابقوا في أماكن آمنة

سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء روما يسجل الهدف الأول في شباك الشباب وظائف شاغرة في الرقيب التجارية وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية لا أهداف في الشوط الأول بين الشباب وروما وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات تزويج فتاة بشخص مدمن يعد جريمة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والجوف.