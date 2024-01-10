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عبر منصة "استطلاع"

المركزي يطرح مسودة قواعد “المنتجات الادخارية للبنوك والمصارف”

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
المركزي يطرح مسودة قواعد “المنتجات الادخارية للبنوك والمصارف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي “ساما” طرح مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف”؛ لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف المشروع لإيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف؛ ما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.

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وتقرر استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” على مدى 15 يومًا، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

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