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وظائف
للعمل لدى المنظمة العالمية للأرصاد (WMO)

المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٧ مساءً
المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) عن توفر 8 وظائف لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بجنيف – سويسرا، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول الاتصالات:
– درجة الماجستير في تخصص (الاتصال والإعلام، الإدارة العامة، العلوم الاجتماعية، العلاقات الدولية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة عمل مُماثلة مع خبرة مهنية في مجال الاتصالات.

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2- مسؤول البرنامج المساعد (وظيفتان):
– درجة الماجستير في تخصص (العلاقات الدولية، الاقتصاد، السياسة العامة، الدراسات البيئية، المناخ) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في تطوير وتنفيذ سياسات ومشاريع عمليات الأعمال وتسهيل الابتكار في عمليات البرامج.

3- مُحلل بيانات:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في تحليل الأعمال وإدارة البيانات.

– معرفة ممتازة بأنظمة جمع البيانات، منهجيات تنظيف البيانات، قواعد البيانات والأتمتة.
– الإلمام ببرنامج Microsoft Excel، Power Bi، Canva.

4- مسؤول الاتصالات الاستراتيجية:
– درجة الماجستير في تخصص (الاتصالات، الصحافة) أو ما يعادلها (يمكن قبول لحملة البكالوريوس مع خبرة إضافة 4 سنوات).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في ترجمة المحتوى المعقد إلى مخرجات اتصال بسيطة وفعالة.
– مهارات متقدمة في استخدام الحاسب الآلي ومهارات كتابية وتحليلية واتصال ممتازة.
– القدرة على التواصل بسهولة وفعالية باستخدام قنوات اتصال متعددة.

5- رئيس قسم شبكات المراقبة والقياس:
– درجة الماجستير في تخصص (الرياضيات، الفيزياء، الأرصاد الجوية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الوطني والدولي ذو مسؤولية في خدمة الأرصاد الجوية.
– خبرة سابقة في بناء الشراكات، القيادة وتمكين الآخرين، التواصل، والتخطيط والتنظيم.
– القدرة على إدارة مشاريع تقنية وتعاونية كبيرة ومعقدة.

6- مسؤول علمي:
– درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في تخصص (الأرصاد الجوية، علوم الغلاف الجوي، الفيزياء، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أنشطة ذات صلة بنظام الرصد العالمي (الأرصاد الجوية) أو ما يماثلها.

7- قائد خطة تنفيذ الاستراتيجية:
– درجة الماجستير في تخصص (العلوم السياسية، العلوم الاجتماعية، العلوم الطبيعية، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة 5 سنوات في بيئة علمية أو تقنية، خاصة في المنظمات الدولية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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